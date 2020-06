Choice Hotels, parte l'iniziativa “Commitment to clean”

Choice Hotels, catena in franchising con 7.000 strutture nel mondo, investe per aiutare gli albergatori verso la strada “Covid-free”.

Con l'iniziativa “Commitment to clean”, che riguarda le strutture europee, il brand offre agli affiliati un vademecum completo realizzato con l'azienda specializzata Ecolab, che contiene tutte le indicazioni per una gestione sicura dell'hotel al di là dei dettami di legge, tra cui protocolli di pulizia più intensi nelle zone comuni (reception, sala fitness, piscina), ottimizzazione degli spazi e dell'offerta di ristorazione, servizi di pulizia ad hoc delle singole stanze a richiesta.



Tutti aspetti su cui è in corso la formazione del personale. A disposizione anche un canale e-learning dedicato sul portale Choiceuniversity. A. L.