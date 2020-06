Alberghi diffusi verso la riapertura, le richieste al Governo

"Nel mese di maggio a riaprire è stato il 40% delle strutture. Il 30% punta a farlo entro giugno. Ma c'è una fetta di un altro 30% fortemente incerto se rimandare tutto al prossimo anno". Lo ha dichiarato all'Ansa Giancarlo Dall'Ara il presidente dell'Adi, l'associazione nazionale degli alberghi diffusi, che sottolinea come, in molte Regioni, queste strutture ricettive non siano state incluse tra quelle che possono avere accesso ai fondi.

Data l'incertezza della fase e la tendenza degli italiani a preferire un'estate all'insegna del turismo slow e di prossimità, Dall'Ara pone l'accento sulla necessità di un provvedimento specifico per gli alberghi diffusi in Italia: "Chiediamo un bando con finanziamento a fondo perduto per evitare la chiusura, un voucher turistico forfettario per chi pernotta da noi e la defiscalizzazione delle spese per beni e servizi acquistati all'interno della comunità". M. T.