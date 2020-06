Italian Hospitality Collection lancia l'estate in formula Superflex

Una vacanza senza vincoli, con condizioni ultraflessibili per le prenotazioni nei suoi hotel in Sardegna, Toscana e Valle d’Aosta. Italian Hospitality Collection lancia ‘Superflex’, la formula che garantisce la miglior tariffa disponibile con cambio date e cambio hotel illimitati per 24 mesi.

La voglia di vacanza rinasce

L’iniziativa prende vita dai risultati di un sondaggio lanciato dal gruppo tra una selezione di ospiti dei suoi hotel in Sardegna (Chia Laguna), Toscana (Fonteverde, Bagni di Pisa, Grotta Giusti) eValle d’Aosta (Le Massif). Alla domanda diretta ‘Credi che prenoterai le tue vacanze in Italia questa estate?’ il 61,9% ha risposto ‘Sì’.



Dato importante, che acquista ancor più valore se si mette a paragone con i ‘No’: solamente il 6,42%.

A livello di mete (legate alle regioni in cui si trovano i resort di IHC: Sardegna, Toscana, Valle d’Aosta) le scelte sono state: mare (53%), campagna/terme (35%) e montagna (12%). I clienti ancora indecisi, poi, cercano conferme sulla sicurezza: il 22% degli intervistati ha dichiarato che vuole essere costantemente informato circa le misure messe in atto per garantire la salvaguardia della salute anche in vacanza. In una seconda fase interviene la leva tariffaria e la flessibilità delle condizioni.



Parola d'ordine flessibilità

“Dai risultati del questionario – racconta Marcello Cicalò, Group Director of Operations di IHC - proprio per rispondere ad una delle esigenze espresse, quella della flessibilità di condizioni, è nata la ‘Superflex’, che permette di prepagare il soggiorno alla miglior tariffa disponibile e di cambiare data e hotel tutte le volte che si vuole per due anni, fino a 3 giorni prima dell’arrivo”.