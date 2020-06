L'Italia per biker, le proposte del Gruppo Una

Gita fuori porta con Gruppo Una lungo gli itinerari ciclabili italiani. In occasione della ‘Giornata mondiale della bicicletta’ la catena alberghiera ha proposto tre destinazioni all’insegna dello slow tourism all’aria aperta, promuovendo le vie ciclabili della Versilia e sulla costa ionica della Sicilia e le aree verdi di Milano.

Soggiornando all’hotel family friendly Versilia Lido Una Esperienze si possono fare escursioni pedalando tra spiagge e boschi percorrendo l’itinerario ciclabile sul lungomare che collega Forte dei Marmi a Viareggio, passando per Marina di Pietrasanta e Lido di Camaiore: il percorso si snoda per 28 km su una strada pianeggiante, ed è quindi ideale per una gita con bambini. Per percorsi più impegnativi si segue, invece, la strada che si inerpica verso il Parco della Versiliana.



L’indirizzo Gruppo Una in Sicilia per questa iniziativa, si legge su Hotelmag, è l’UnaHotels Naxos Beach, a Giardini Naxos, da dove si può partire per un bike tour circolare adatto a tutti, di circa 20 km per raggiungere Taormina; proseguendo per altri 5 km si raggiunge il borgo medievale di Castelmola. Un’altra escursione da Giardini Naxos per esplorare la Riviera dei Limoni porta ad Acireale; i biker più allenati possono invece raggiungere Catania per partecipare alla traversata dell’Etna lungo il sentiero promosso dal Parco dell’Etna e dal Club Alpino Italiano.



L’indirizzo urban per visitare Milano su due ruote è l’UnaHotels Cusani. Tra le zone suggerite per le escursioni in bicicletta, quella tra Porta Nuova e Villa Necchi, con i Giardini Pubblici Indro Montanelli e la contemporanea piazza Gae Aulenti dove, entro fine anno, è in programma l’apertura del Milano Verticale Una Esperienze, il nuovo flagship hotel di Gruppo Una. Spostandosi verso i percorsi più classici, le ciclabili della Martesana e del Naviglio Pavese sono un must per i ciclisti, a cui si affianca quella del Naviglio Grande. Dalla Darsena parte un percorso che si snoda per 23 km lungo gli argini del Naviglio, attraversando la campagna della Bassa Milanese sino a raggiungere Abbiategrasso.