Hotel a Venezia: in estate aperto l'85 per cento delle strutture

L'85 per cento degli alberghi di Venezia sarà aperto entro la fine di agosto: la previsione è di Claudio Scarpa, direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori (Ava).

La situazione nella città lagunare, riporta Metropolitano.it, al momento conta 50 strutture operative sulle 300 presenti: il vero banco di prova saranno le prossime settimane, con la riapertura dei confini nazionali e regionali, e soprattutto il mese di luglio, quando i numeri saranno tali da permettere di fare le prime vere valutazioni sull'andamento della stagione.



Entro la fine di giugno, secondo il manager, il 70 per cento degli hotel veneziani avrà aperto i battenti, per poi arrivare all'appuntamento con la Mostra del Cinema di Venezia, a fine agosto, con l'85 per cento di aperture. O. D.