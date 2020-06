‘Book now, stay later’, l’idea The Residence by Cenizaro per ripartire

In attesa che vengano allentate le restrizioni imposte dall'emergenza Covid-19, perché non iniziare a pianificare le future vacanze? The Residence by Cenizaro, al fine di incentivare la clientela a programmare nuovi viaggi, ha lanciato la campagna "Book now, stay later" con tariffe agevolate e pacchetti senza penali in caso di cancellazione.

L'opzione è valida per strutture quali il 'The Residence Maldives Dhigurah' e il 'The Residence Maldives Falhumaafushi'; 'The Residence Mauritius' e, in Tunisia, il 'The Residence Tunis'.



Livia Fabietti