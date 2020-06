Vikey, le nuove funzioni per gli hotel per il post Covid

“Il self check-in, se già prima era una tecnologia fondamentale per ottimizzare la fase dell’accoglienza, ora è indispensabile per tornare ad ospitare i turisti nella propria struttura. Per questo motivo noi di Vikey non ci siamo mai fermati, abbiamo raccolto le numerose richieste pervenute dal mondo alberghiero e abbiamo lavorato per potenziare ancora di più il nostro servizio”.

Luca Bernardoni, ceo e co-founder di Vikey, ribadisce così il ruolo della start up in questa fase in cui gli alberghi dovranno ripensare i servizi offerti ai clienti in ottica di sicurezza e distanziamento.



la startup ha da poco lanciato un sistema di sopralluogo virtuale e gratuito tramite WhatsApp, per permettere velocemente ai tecnici partner di verificare la compatibilità della struttura con i dispositivi Vikey. Inoltre, sia l’app dedicata agli host che la web app per i guest sono state rinnovate, rendendo l'interfaccia più semplice e funzionale e migliorando le prestazioni.