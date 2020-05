Nassetta, Hilton: “Almeno tre anni per tornare ai numeri del 2019”

Il ceo di Hilton, Chris Nassetta, (nella foto) prevede che per tornare sui numeri del 2019 la catena impiegherà dai tre ai quattro anni, in quanto quello appena passato è stato uno dei migliori esercizi in 100 anni di storia. Come indicato da Reportur, in un'intervista al Washington Post, Nassetta ha previsto che la domanda tornerà ad essere come nel 2019 in circa quattro anni, parlando di una "lenta ripresa".

Tutte le proprietà di Hilton in Cina, circa 250, sono ora aperte, mentre in Europa il 40% degli hotel rimane chiuso e negli Stati Uniti circa il 12% non ha ancora riaperto i battenti. La catena, con 100 anni di storia alle spalle, conta oltre 6mila 100 hotel in tutto il mondo e 430mila dipendenti.



Nassetta ha inoltre annunciato che Hilton ha implementato severi controlli igienici e nuove misure di sicurezza.

Ogni porta delle camere d'albergo avrà ad esempio un sigillo che indica che la stanza è stata igienizzata, che gli ospiti romperanno al momento di entrare.