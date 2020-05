A Milano arriva Planet Taste, il food-delivery di Planetaria Hotels

L’offerta culinaria di Planetaria Hotels a domicilio. Il Gruppo alberghiero ha attivato il servizio ‘Planet Taste – delivery with love’, che consente di assaporare i menù dei ristoranti degli alberghi rimanendo comodamente a casa.

Il servizio, messo a punto durante il lockdown, è aperto a tutti, clienti delle strutture e non. Ed è attivo 7 giorni su 7 a Milano e nell’hinterland milanese.



Planetaria Hotels propone menù diversi curati da Simone Strinna, Domenico Mozzillo e Andrea Gorrasi, chef executive rispettivamente del Sophia’s Restaurant, del Ristorante Rubacuori e del Ristorante Mezzo.



Tra le proposte: il Menù Divano, il Menù Coccola, il Menù Aperitiviamo, Menù Terrazzo, Menù Serata Hot e il Menù Bridget Jones.



Come funziona

Per usufruire del servizio, è possibile contattare il 340 8373861 ed effettuare la prenotazione. Le richieste devono essere effettuate il giorno prima entro le 17 per le consegne del giorno successivo (fasce orarie di consegna 11-13 e 17-19).



Tutti i menù vengono consegnati con mezzi privati accuratamente sanificati.