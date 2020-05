Bocca, Federalberghi: “Al lavoro per modificare il bonus vacanze”

di Oriana Davini

Non va giù agli imprenditori del turismo il cosiddetto ‘Bonus vacanze’, introdotto nel decreto Rilancio.

La misura, spiega Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, "assorbe oltre due dei tre miliardi previsti per il turismo: andranno alle famiglie con redditi medio-bassi che forse difficilmente andranno in vacanza e gli hotel che decideranno di non riaprire non ne beneficeranno".



Ecco perché Federalberghi, assicura, "lavorerà in aula per migliorare il provvedimento e mettere parte di questi soldi a disposizione degli imprenditori: vorremo l'abolizione dell'Imu per tutto il 2020 e il bonus ristrutturazioni ampliato anche alle strutture alberghiere".



Sul bonus vacanze, aggiunge Alessandro Nucara, d.g. di Federalberghi, "non sono note le modalità tecniche, ma sappiamo che sarà utilizzato d'intesa con il titolare della struttura ricettiva e riguarda le prenotazioni dirette".