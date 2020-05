Beachomber: tariffe speciali per il personale sanitario

Beachcomber Resorts & Hotels scende in campo a sostegno del personale medico-sanitario, impegnato in prima linea nella cura dei pazienti affetti da coronavirus. Per questo la catena alberghiera ha predisposto condizioni speciali con tariffe a prezzo di costo, che prevedono uno sconto fino al 50% per una prossima vacanza.

"Siamo vicini e desideriamo ringraziare dal profondo del nostro cuore tutti coloro che sono stati e sono tuttora impegnati nelle strutture ospedaliere - ha dichiarato Gilbert Espitalier-Noël, ceo del Gruppo Beachcomber -. Stiamo attraversando un momento senza precedenti, uno dei periodi più bui che abbiamo mai affrontato. Sono certo che rimanere uniti e solidali ci permetterà di superare tutte le difficoltà diventando più forti e determinati di prima."



Beachcomber Resorts & Hotels sta lavorando alla fase di recupero post Covid19 e alla riapertura dei suoi hotel con il protocollo Safe Place, sviluppato in partnership con Liba, un laboratorio bioanalitico internazionale.