Decreto Rilancio: domani il webinar Federalberghi

Federalberghi organizza un webinar per presentare i contenuti del decreto legge Rilancio, approvato dal Consiglio dei ministri il 13 maggio 2020.

L’iniziativa, riporta HotelMag, verrà trasmessa sul canale YouTube della federazione.



Martedì 19 maggio, a partire dalle ore 15, si terrà in live streaming il webinar dal tema “Il decreto Rilancio: le misure più importanti per il turismo”, con il presidente Bernabò Bocca, con il commento di Federalberghi e il parere degli esperti.



