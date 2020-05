Mandarin Oriental lancia ‘Booking with confidence’ per rilanciare gli eventi

L’emergenza covid-19 ha paralizzato il Mice. E per il futuro il segmento naviga nell’incertezza. Mandarin Oriental risponde così lanciando ‘Booking with confidence’. Fino al 31 gennaio 2020, il Gruppo rinuncerà alle spese di cancellazione, qualora ci fossero indicazioni governative e di viaggio che debbano comportare l’annullamento dell'evento, con la condizione che venga comunicato con un preavviso di almeno 30 giorni prima dell'evento stesso.

Gli organizzatori potranno inoltre godere di una serie di agevolazioni e avranno l'opportunità di usufruire del servizio Mindful Meetings by Mandarin Oriental.



L’opzione ‘Booking with Confidence’ è applicabile alle prenotazioni di gruppo con un minimo di 10 camere per una durata di due o più notti, e, tra i vantaggi, include: Mindful Meeting Wellness Break in omaggio; una camera in omaggio per ogni 20 notti pagate; un upgrade gratuito a una suite per ogni 20 camere pagate (soggetto a disponibilità); Wi-Fi gratuito per i partecipanti che si registrano online a ‘Fans of MO’, il programma di riconoscimento degli ospiti Mandarin Oriental; servizi e omaggi gratuiti per tutti gli ospiti al loro arrivo; tariffa camera applicabile tre giorni prima e dopo l'arrivo del gruppo; un Conference Service Manager dedicato in loco; e un soggiorno gratuito di due notti per il sopralluogo dello spazio prima dell'evento.