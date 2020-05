Sardegna, l’Is Molas Resort pronto per l’estate

Is Molas Resort si prepara alla stagione estiva 2020. Alla riapertura del campo da golf, avvenuta l’8 maggio, seguiranno quella delle Ville, entro metà giugno, e quella dell’Hotel, in programma il 1° luglio.

Il riavvio della struttura alberghiera del Sud Sardegna, riporta HotelMag, viene attuato nel rispetto delle norme di sicurezza e tutela della salute di ospiti e personale: con adeguate opere di pulizia e sanificazione generale; con la formazione del personale per gestire i flussi di clienti all’interno delle strutture e garantire il distanziamento sociale anche nell’area della spiaggia. Per la ristorazione è prevista anche la formula buffet, ma basata su precise fasce orarie che verranno comunicate ai clienti al momento della prenotazione, da rispettare al fine di evitare assembramenti, dalla colazione alla cena; saranno allestiti percorsi per evitare gli assembramenti.



Rinascita

Il resort, oggetto di un costante upgrade, si appresta quindi a vivere una stagione all’insegna della rinascita, con diverse novità, come la riqualificazione dell’hotel 4 stelle, posizionato accanto al campo da golf e dotato di piscina e ristorante. Nuova anche l’area lounge “La19”, composta da uno spazio ristorante, pool&cocktail bar e sala con musica live.



Ville firmate Fuksas

Le Ville dell’Is Molas Resort sono state progettate da Massimiliano e Doriana Fuksas, e si caratterizzano per le forme sinuose che ricordano i nuraghi, simboli della storia sarda.



Il percorso a 27 buche, con vista mare, del Circolo Golf Is Molas è il più grande dell’Isola e si propone come vera e propria experience. Nel 2016 aveva aderito al progetto della Federazione italiana golf “Impegnati nel verde”, ricevendo il riconoscimento ambientale per la categoria Biodiversità.