L'idea di Kempinski: una 'promessa di viaggio' da regalare

Si chiama ‘Make a travel promise’ la campagna mondiale ideata da Kempinski Hotels per invogliare la clientela a prenotare per sé o gli amici una promessa di viaggio per un soggiorno futuro in una delle lussuose strutture del gruppo.

L’offerta include l’upgrade alla categoria superiore della camera, una bottiglia di spumante, un breakfast Kempinski e il 25% di sconto nei ristoranti e nei bar delle strutture, oltre a orari di arrivo e partenza flessibili.



L’offerta può essere prenotata fino al 10 giugno 2020, ma può essere riscattata fino alla fine di marzo 2021 e si affianca al programma Staycations, focalizzato sugli ospiti che desiderano concedersi una vacanza di lusso nelle immediate vicinanze del proprio domicilio.



Fiducia in una graduale ripresa

Sconti speciali sono previsti, in tutti i casi, per i membri del programma loyalty Discovery. “Con la nostra promessa di viaggio - spiega Amanda Elder, chief commercial officer e membro del management board di Kempinski Hotels – consetiamo ai nostri clienti di guardare avanti, al futuro, in attesa dei vaiggi che verranno. Spero che, nei prossimi mesi, i viaggi gobali si riprendano passo dopo passo e i nostri ospiti e potenzali clienti possano riacquistare gradualmente fiducia nella vacanza in uno de nostri hotel di lusso”.