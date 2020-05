Lombardia: via libera ai pernottamenti negli agriturismi

Gianluigi Vimercati, presidente degli agriturismi di Confagricoltura Lombardia, ha espresso soddisfazione per la possibilità di riaprire ai pernottamenti. Il chiarimento è stato pubblicato sul sito della presidenza del Consiglio dei ministri.

Le strutture possono infatti proseguire la propria attività, ovviamente “per le persone autorizzate a spostarsi secondo le normative vigenti e sempre nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e della distanza interpersonale, evitando comunque di causare assembramenti negli spazi comuni o in prossimità degli accessi”. L’attività quindi è permessa per ospitare principalmente i lavoratori che sono ritornati in Lombardia con la ripresa del lavoro nelle imprese.



“Si tratta di una notizia molto importante che accogliamo con grande soddisfazione – spiega Vimercati -: è un risultato ottenuto grazie al lavoro sindacale di Confagricoltura che, nei giorni scorsi, aveva evidenziato la palese disparità presente tra gli agriturismi e le strutture alberghiere per quanto riguarda l’avvio di questa Fase 2. Ora anche noi possiamo cominciare a riprendere la nostra attività e a guardare con più fiducia al futuro, dal momento che disponiamo di ampi spazi all’aperto, che facilitano la possibilità di operare in sicurezza, nel rispetto di tutte le normative per evitare la diffusione del contagio”.