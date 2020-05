Antigua, Barbados, Grenada, Giamaica, St. Lucia e Turks & Caicos saranno i primi a riaprire il prossimo 1 giugno, seguiti poi a luglio dalle due strutture alle Bahamas. Sandals riparte quindici giorni dopo il previsto, e lo fa con un protocollo di tutela della salute di ospiti e personale per permettere di vivere una vacanza in sicurezza.

Le nuove misure di pulizia iniziano dalle lounge dell’aeroporto e comprendono i veicoli per il trasferimento degli ospiti alle strutture, le camere dei resort, i ristoranti e i bar, i servizi di pulizia e lavanderia, i servizi di portineria e di maggiordomo e Club Sandals, i centri fitness e la Red Lane Spa, i club per bambini e i parchi acquatici.



Tutti i membri del team dovranno indossare mascherine per il viso e verranno fornite anche mascherine e guanti gratuiti per tutti gli ospiti.



Punti di igienizzazione delle mani saranno dislocati per tutto il resort, nei punti di ristoro e all’interno di ogni camera. Attivate anche misure di distanziamento sociale con un numero maggiore di trasferimenti aeroportuali con meno ospiti per veicolo; l’estensione dei tempi di check in tra i visitatori; la creazione di distanze sicure nei ristoranti, nei bar e sulle spiagge; sostituzione delle strette di mano con un cenno del capo e un sorriso; limitazione dei viaggi in ascensore a una coppia per volta nei resort Sandals e a una famiglia per volta nei resort Beaches.