La Lindbergh di Filippetti regala 100 soggiorni a medici e infermieri

Cento pacchetti vacanza in regalo agli operatori sanitari che stanno fronteggiando l’emergenza coronavirus nelle Marche. Con un contest Lindbergh Hotels & Resort e il suo presidente, Nardo Filippetti (marchigiano di origine), vogliono premiare i medici e gli infermieri in prima linea nella lotta al virus nella regione.

“Condividiamo con la nostra Regione la volontà di dare un contributo per tornare alla normalità, anticipando un orizzonte temporale in cui l’emergenza sarà finita e sarà possibile viaggiare e sognare una vacanza – spiega Filippetti -. Mettere a disposizione un soggiorno in favore degli operatori sanitari, è un modo semplice ma concreto, per dimostrare solidarietà, ringraziare tutti coloro che riconosciamo essere gli eroi di questa sfiancante battaglia contro il virus e premiare chi è stato in prima linea a combattere questa emergenza”.



Il contest

Il gruppo alberghiero offre così la possibilità agli operatori di aggiudicarsi 100 soggiorni omaggio da prenotare in una delle 8 strutture presenti nelle Marche, in Sicilia, Sardegna, Piemonte e Umbria.



Per partecipare basta iscriversi e compilare, dal 15 al 31 maggio 2020, il form pubblicato sul sito del Gruppo. Verranno poi estratti a sorte i 100 vincitori, che potranno scegliere 5 differenti tipologie di vacanza.



I viaggi potranno poi essere programmati entro il 15 giugno 2021.