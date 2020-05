Annovera alcune delle strutture più belle della Penisola, come i palazzi storici che ospitano il Grand Hotel Majestic di Bologna, il Bernini Palace di Firenze e il Bristol Palace di Genova, e non ha mai chiuso i battenti, garantendo il presidio territoriale anche in questo difficile periodo.

Ora, però, il gruppo Duetorrihotels è pronto a ripartire a pieno ritmo grazie a un rigoroso piano di riorganizzazione strutturale del lavoro. L’obiettivo, spiega l’azienda, è accogliere gli ospiti in spazi non solo confortevoli, ma anche certificati sul piano igienico-sanitario.



"Le parole chiave - precisa - sono presidi contactless, sanificazione e dispositivi di protezione individuale, che si affiancano a un programma di formazione specifica del personale, all’attivazione di procedure ad hoc negli spazi comuni e nelle camere e a controlli costanti e periodici sullo staff delle strutture del gruppo: quattro palazzi storici e due business hotel.



Obiettivo sicurezza

La sanificazione con prodotti certificati contro il Covid-19 viene attuata con vapore surriscaldato nelle aree pubbliche su tutte le superfici, anche minime, dove avviene un contatto, comprese maniglie e pulsantiere. Le stesse procedure sono seguite nelle camere e nei bagni, oltre che nel magazzino e negli spogliatoi.



Accoglienza a distanza

L’accoglienza verrà resa ancor più sicura grazie ai separatori in plexiglass in area reception, dove vi saranno anche dispenser di gel con funzione disinfettante e sanificante. Inoltre i clienti possono ricevere, su richiesta, mascherine e guanti monouso, dispositivi di protezione di cui è dotato tutto il personale in sala e cucina.



Menù digitali e colazione in camera

I menù cartacei saranno sostituiti da altrettanti menù digitali da leggere sullo smartphone o su altro supporto, grazie a un QRcode.

Verrà inoltre incentivata la colazione in camera e nelle aree dedicate alla ristorazione le distanze di sicurezza saranno rispettate riducendo i posti disponibili, in modo tale da isolare maggiormente i clienti. In caso di necessità si provvederà anche a organizzare una turnazione, con possibilità di prenotazione del tavolo. Il personale veglierà sul rispetto delle distanze e delle regole.