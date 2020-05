Duchini, B&B Hotels: “Apriamo oggi garantendo sicurezza e serenità”

di Stefania Galvan

Un cronoprogamma serrato di aperture e un piano d’azione che si basa su tre pilastri: igiene, sicurezza e flessibilità. Così B&B Hotels reagisce all’emergenza sanitaria “con una pretesa - sostiene Valerio Duchini, presidente e ad di B&B Hotels Italia (nella foto) -: offrire ai nostri ospiti gli hotel più sicuri d’Italia”.

Dieci strutture sempre operative

Pretesa che è già una realtà per le 10 strutture del gruppo che non hanno mai chiuso e che - a Roma, come a Mantova e a Cremona - stanno ospitando autorità, membri della protezione civile e personale medico. “Per garantire la tutela degli ospiti e dello staff dovevamo agire in fretta e lo abbiamo fatto, mettendo in atto un protocollo tempestivo e curato in ogni minimo particolare”.



Un protocollo dettagliato

Un piano di sanificazione dedicato, che si accompagna a un processo operativo garantito dal Safety Label High Quality Anti Covid-19, elaborato da B&B Hotels in collaborazione con B.C.O Consulting e Rentokil-Initial Italia, specializzato in servizi per l’igiene.



“Abbiamo pensato a tutto – spiega l’ad –: ai clienti forniamo calzari, mascherine, guanti e cellophane per i bagagli, sanifichiamo camere e aree comuni, proteggiamo il personale con dpi certificati e ne monitoriamo la temperatura corporea, controlliamo l’accesso dei fornitori. Posso permettermi di dire che le nostre strutture sono tra le più sicure in Italia”.



Le prossime riaperture

Ecco che, dunque, stabilito il protocollo, si può procedere con il cronoprogramma: “Da oggi e nell'arco della settimana riapriremo oltre la metà degli alberghi - anticipa Duchini -, entro il 18 maggio altri dieci ed entro il primo giugno tutte le strutture saranno operative”.



Dalla sicurezza alla vacanza

L’elenco di accorgimenti è infinito e va dal plexiglas protettivo davanti ai desk di accoglienza alle linee di distanziamento sul pavimento, dalla sanificazione di tutte le suppellettili e gli oggetti di uso comune al breakfast box prenotabile dal cliente in sostituzione della colazione a buffet.



Tutto questo, però, soprattutto per le strutture situate in località prettamente leisure, non rischia di rovinare l’effetto vacanza trasformando l’hotel in un ospedale? “Al contrario - spiega Duchini -: la priorità che il cliente cerca oggi è la sicurezza e noi gliela possiamo offrire. Delegando questo aspetto a dei professionisti anche il turista può finalmente permettersi di rilassarsi ed entrare in ‘modalità vacanza’: al resto pensiamo noi”.



La nuova tariffa flessibile

Manca ancora un pilastro: quello della flessibilità. “Siamo partiti da una necessità - spiega Duchini -: dare a ogni cliente il prezzo giusto al momento giusto. Per questo abbiamo ideato la

Stay Flex, la tariffa che, su hotelbb.com, garantisce il miglior prezzo assoluto. Inoltre - aggiunge - chi prenota sul nostro sito fino a marzo 2021 potrà modificare le date del soggiorno fino a 24 ore prima del giorno dell’arrivo, riprenotando nella stessa struttura entro 12 mesi”.