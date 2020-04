Lo stop ai viaggi sta travolgendo l’industria dei viaggi. E se i conti di molte aziende sono sotto stress, ce n’è un colosso che sta vivendo un momento particolarmente difficile: Airbnb.



Nella nuova puntata di Gente di Viaggi, il podcast di TTG Italia (ascolta con il player in alto), l’analisi della situazione del gigante della sharing economy e delle possibili conseguenze di una drastica riduzione della sua presenza sul mercato.



Perché in questo momento Airbnb è stretta in una morsa. Ed è difficile capire quando la situazione potrebbe sbloccarsi.