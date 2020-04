Viaggi annullati, il nodo dei rimborsi per le famiglie italiane

Una famiglia su quattro non ha ancora ottenuto il rimborso delle spese per biglietti di viaggio annullati. Questo il risultato dell’indagine che Facile.it ha commissionato all’istituto mUp Research in collaborazione con Norstat.

Risultano essere 9,6 milioni le famiglie italiane costrette a cancellare i cosiddetti ‘impegni di piacere’: oltre ai viaggi, anche i concerti e i matrimoni.



Per quanto riguarda e vacanze, secondo quanto riportato da ilsole24ore.com sono il 34,8% le famiglie italiane che hanno perso denaro dovendo annullare una vacanza già programmata; nel 35% dei casi hanno ottenuto un voucher da poter utilizzare in altra data, ma il 25,5% delle famiglie non ha ottenuto rimborsi.



Dall’indagine emerge anche che il 13,7% dei rispondenti ha dichiarato che nella propria famiglia è stato necessario annullare prenotazioni fatte in hotel e b&b. In questo caso, il 35,5% dei nuclei familiari interessati ha ottenuto dalla struttura ricettiva un rimborso completo, mentre al 32,6% è stata data la possibilità di cambiare la data del soggiorno.