Il Gruppo Accor chiude il primo trimestre 2020 con ricavi pari a 768 milioni di euro e annuncia una crescita delle camere in portfolio pari a 8mila nuove unità.

È il presidente e ceo di Accor, Sébastien Bazin (nella foto), a spiegare che “Quella che il mondo sta affrontando è una crisi sanitaria senza precedenti, che ha causato un impatto incredibilmente forte sull’industria del turismo. Quasi due terzi dei nostri hotel sono momentaneamente chiusi, e la maggior parte dei restanti vengono messi a disposizione degli operatori sanitari e di tutti coloro che stanno combattendo in prima linea contro il Covid-19. Gli sforzi dei nostri lavoratori per contrastare la situazione sono straordinari. Ci troviamo oggi di fronte ad una duplice sfida: gestire l’emergenza ed essere pronti a ripartire. Il Gruppo può fare affidamento su una posizione stabile per affrontare la situazione, e stiamo mettendo in campo misure drastiche per adattarci. La recente trasformazione di Accor garantisce al Gruppo un bilancio solido, in grado di assorbire le conseguenze economiche di questa crisi, tanto in questo primo trimestre, quanto in quelli che seguiranno. Allo stesso tempo, ci stiamo preparando per la ripresa insieme alle autorità e alle organizzazioni professionali in tutti i Paesi in cui il Gruppo opera, così da essere pronti per ripartire il più presto possibile.”



I ricavi consolidati del primo trimestre 2020 registrano un -17 per cento, mentre il RevPar è sceso del 25,4 per cento. I cambiamenti all’interno del perimetro hanno avuto un impatto negativo pari a -7 milioni, in gran parte dovuto alla cessione degli hotel Mövenpick in leasing.



Durante il primo trimestre 2020, Accor ha aperto 58 nuove strutture e 8mila nuove camere; a fine marzo il portfolio del Gruppo ha raggiunto un totale di 746mila 903 camere e 5mila 85 hotel, con in programma altre 208mila camere e mille202 hotel, di cui il 76 per cento in mercati in via di espansione.

Infine, al 22 aprile 2020, sono 3.100 gli hotel del Gruppo chiusi, pari al 62 per cento del totale.