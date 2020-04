BWH Hotel Group, sei nuovi alberghi nel portfolio

“Una fiducia che evidenzia quanto il network sia essenziale per superare momenti critici”. Così Giovanna Manzi, ceo di BWH Hotel Group (nella foto), commenta la decisione di sei imprenditori alberghieri di affidarsi al gruppo e investire, nonostante il momento di grande incertezza per il mercato dell’albergatoria.

A Milano ad affiliarsi è stato BW Premier Collection ODSweet Hotel Milano Duomo, 33 camere affacciate su Piazza del Duomo. L’albergo, con la ripartenza dei cantieri, porterà a conclusione gli ultimi lavori per essere la prima struttura a tema, in cui camere e spazi comuni sono progettate con i colori e il mood di marshmellow e cioccolato. La proprietà è la medesima della catena di negozi di dolci ODStore.



Il debutto italiano del brand lifestyle Aiden

Fa il suo esordio anche il primo Aiden by Best Western, brand lifestyle del portfolio BWH Hotel Group: Aiden by Best Western @ JHD Dunant Hotel a Castiglione delle Stiviere, 78 camere concepite come opere d’arte tutte differenti tra loro.



“Il supporto che gli albergatori ci richiedono in questa fase - spiega Manzi - riguarda i numerosi aspetti che, da strutture indipendenti, difficilmente si affrontano e si superano: nuovi protocolli di sicurezza, rete con clienti e fornitori, progetti di comunicazione e anche consulenza distributiva. Il tutto nell’ottica di un ritorno all’attività”.



Due le strutture ad avere optato per il brand Best Western: Best Western Hotel Corsi a Fiumicino, 40 camere, interamente ristrutturato nel 2019, e Best Western Blue Dream Hotel a Monselice, in provincia di Padova con 67 camere: l’hotel ha siglato l’accordo con il gruppo proprio in questi ultimi giorni.



Le novità lombarde

A Varese la new entry è il BW Signature Collection Horizon Wellness & Spa Resort, la cui proprietà ha rinnovato la fiducia al brand grazie ai risultati ottenuti con Best Western Hotel Mirage a Paderno Dugnano. Infine ultimo ingresso è il Sure Hotel Collection Regency, 69 camere a Lissone – Monza Brianza anch’esso gestito da un management che ha già sperimentato i vantaggi del gruppo. “Questo è un momento delicato per gli imprenditori alberghieri: cogliamo il loro grande desiderio di ripartire e la necessità di riprendere l’attività - sostiene Fabrizio Doria, Chief Development Officer di BWH Hotel Group - Oggi più che mai crediamo di poter essere un punto di riferimento per formazione, visibilità e sicurezza. Siamo a disposizione per conoscere le peculiarità delle varie realtà e costruire la soluzione ideale tra le nostre formule”.