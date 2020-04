Nh Hotel Group verso la riapertura: protocollo sanitario con Sgs

Nh Hotel Group si allea a Sgs per realizzare un progetto che ridefinisce e migliora i protocolli sanitari applicabili alle attività alberghiere del Gruppo in modo tale da poter certificare come sani, igienizzati e sicuri tutti gli ambienti alberghieri offerti dal Gruppo, in vista della loro riapertura.

I nuovi processi comprendono la revisione e l’adeguamento di tutti i protocolli di igiene e decontaminazione delle strutture e prevedono la formazione ad hoc dei collaboratori e il controllo e monitoraggio delle misure intraprese.



Con effetto immediato, gli hotel Nh Collection Barbizon Palace di Amsterdam (nella foto), che è attualmente operativo , e Nh Nacional di Madrid saranno le prime strutture a cui Nh Hotel Group e Sgs applicheranno questi standard sanitari con fini di monitoraggio.



Ramón Aragonés, ceo di Nh Hotel Group, ha precisato: “Nel contesto attuale, il principale obiettivo della compagnia è quello di rispondere in maniera agile ed efficiente alle nuove esigenze di sicurezza dei viaggiatori e dei nostri collaboratori durante la fase di riattivazione dell’attività alberghiera. L’esperienza, la capillarità globale e l’indipendenza di Sgs come leader mondiale in materia di ispezione, analisi e certificazione ci permetteranno di adottare le massime precauzioni e mettere in atto procedure specifiche e affidabili volte a presentare i nostri hotel come luoghi sicuri in tutte le aree geografiche in cui siamo presenti”.



Frankie Ng, ceo di Sgs, aggiunge: “La leadership globale di Sgs nel settore dei viaggi e dell'ospitalità ha permesso alla nostra rete di esperti in materia di salute e sicurezza di sviluppare un protocollo completo e concreto per verificare le procedure di gestione e lo stato di disinfezione degli hotel. L’obiettivo di Sgs è garantire il rispetto dei più alti standard di igiene, per proteggere sia gli ospiti che i collaboratori di Nh Hotel”.