Assoturismo Confesercenti: “Bloccare i portali che non rispettano le regole sui rimborsi”

“Blocchiamo i portali online che non rispettano le leggi italiane”. Assoturismo Confesercenti appoggia la proposta di Atr di oscurare le piattaforme che non si attengono alle norme vigenti in materia di rimborsi.

“Le Online travel agencies stanno ignorando la possibilità prevista dal Governo di emettere voucher per rifondere i clienti bloccati dall’emergenza sanitaria, procedendo invece direttamente al rimborso senza consultare nemmeno gli imprese”, scrive il presidente, Vittorio Messina, in una nota.



“L'atteggiamento dei portali ricorda le resistenze iniziali degli stessi sul pagamento dell’imposta di soggiorno. Ma in questo caso, sottolinea - non danneggia solo il fisco: si rischia di dare il colpo di grazia a migliaia di operatori del settore. Da mesi, le imprese del turismo si trovano con fatturati e prospettive azzerati, e la scelta delle online travel agencies non fa che aggravare la soluzione”.



Assoturismo chiede, perciò, al Governo “di bloccare l’accesso dall’Italia e verso l’Italia dei portali che non rispettano le nostre regole sui rimborsi e rifiutano la possibilità di utilizzo dei voucher: è un rimedio estremo, ma forse l’unico, per costringere gli operatori internazionali ad adeguarsi alle normative italiane”.