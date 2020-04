A Dubai nel 2023 l’albergo più alto al mondo

Dubai vuole superare se stessa. Al centro il nuovo hotel, che supererà i 360 metri di altezza e ambisce a diventare l’albergo più alto al mondo. E anche se si parla del futuro – come segnalato da La Repubblica la struttura dovrebbe essere operativa nel 2023 – si tratta pursempre di uno sguardo proiettato al futuro turistico della metropoli.

A Dubai i grattacieli fanno a gara fià da tempo, con il Burj Khalifa (828 metri), il Marina 1 (425 metri) e le Princess Tower (413 metri). Il nuovo hotel si chiamerà Ciel Tower e oltrepasserà in altezza l’hotel Gevora, inaugurato nel 2018 sempre in città lungo Sheikh Zayed Road che detiene attualmente lo scettro di albergo più alto del pianeta che occupa un intero grattacielo con i suoi 356,33 metri.



Ciel Tower sorgerà a pochi chilometri di distanza dal Gevora, nel quartiere di Dubai Marina. Sviluppato da The First Group, prevede mille209 camere e suite, divise tra gli 82 piani della struttura, con una lunga serie di servizi dedicati agli ospiti, dalla spa alla business lounge o la palestra. Punto forte la terrazza con vista, che avrà un ponte panoramico. E sul rooftop troveranno spazio anche un cocktail bar, due ristoranti internazionali e una piscina a sfioro tra le più alte del mondo.