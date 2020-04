Ihg apre a maggio il Regent Shanghai Pudong

Riparte la Cina e riparte anche il piano di espansione che Ihg ha lanciato per il marchio Regent, acquisito nel 2018. Quasi come un segnale di speranza, Ihg ha deciso di aprire il prossimo 16 maggio il primo Regent da quando il brand è stato acquisito dal gruppo: sarà il Regent Shanghai Pudong, già noto come Shanghai 21st Century Hotel.

Grazie ad un accordo di management con la proprietà, l’hotel passa dalla gestione Four Seasons a quella Ihg: il gruppo alberghiero gestirà anche la parte di luxury apartment che fanno parte del complesso.



I piani di sviluppo del brand Regent vedono altre aperture in Asia: Phu Quoc alla fine del 2020, Bali nel 2021, Kuala Lumpur e Chengdu nel 2023. Ovviamente, tutte le date previste saranno soggette alle eventuali restrizioni future dovute alla situazione Covid.