Polizza alberghi, Zurich estende la copertura

Per andare incontro alle imprese che stanno affrontando le difficoltà derivanti dall’emergenza coronavirus la compagnia assicurativa Zurich, consolidata partner di Federalberghi, ha deciso di estendere la copertura della Polizza Alberghi.

Pertanto le polizze rinnovate nel periodo tra il 4 aprile e il 31 dicembre 2020, si legge su Hotelmag, avranno una copertura estesa a quattordici mesi, fermo il premio annuale di polizza.



Polizza Alberghi è la formula disegnata da Zurich Insurance per tutelare ogni area di responsabilità o rischio nell’attività alberghiera. E proprio la collaborazione con Federalberghi consente alla compagnia di proporre un prodotto assicurativo vicino alle effettive esigenze di categoria. La garanzia copre tutti i possibili danni a cose e persone all’interno dell’albergo e delle strutture a esso collegate, e fornisce copertura completa in caso di controversie civili o penali direttamente correlate all’attività alberghiera. La garanzia di tutela legale prevede il rimborso delle spese legali sostenute per contenziosi con clienti, dipendenti o fornitori e per il recupero di crediti nei confronti della clientela.