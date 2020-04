HNH Hospitality conferma i piani: due new entry a Verona e Roma

Lo scenario complesso di queste settimane non cambia i piani di sviluppo di HNH Hospitality, che per il 2020 prevede due nuove aperture: l’Hotel Indigo Verona - Grand Hotel Des Arts, a seguito del restyling e upgrade di 62 camere in Corso Porta Nuova a Verona e il nuovo indirizzo DoubleTree by Hilton Rome Monti, in Piazza dell’Esquilino.

"Ripartenza a settembre"

“Nonostante l’anno si preannunci incerto e complesso visto il contesto di crisi - spiega l’amministratore delegato Luca Boccato (nella foto) - il Gruppo sta lavorando per rispondere al mercato in modo efficace ai primi segnali di ripresa, che speriamo possano arrivare a partire dal mese di settembre”.

Tra gli strumenti a disposizione dei clienti i voucher, “che consentono di cambiare le date di prenotazione in modo gratuito e flessibile sui 12 mesi in tutte le strutture del Gruppo”.



Il bilancio 2019

Il bilancio 2019, approvato per la prima volta con la nuova data di chiusura al 31 ottobre, evidenzia un utile netto pari a 1,2 milioni di euro. Il Gruppo ha registrato dal 1° gennaio al 31 ottobre 2019 32,6 milioni di ricavi complessivi, con un incremento del 4,2% (1,4 milioni di euro in più) rispetto allo stesso periodo del 2018. Il margine operativo lordo (ebitda) è pari a 4,762 milioni di euro, sostanzialmente in linea con il 2018 e l’ebit è a 2,427 milioni di euro.



Stabili i principali indicatori di performance del 2019, con occupazione (79,1% contro il 79,3% dell’anno precedente) e revPar (95,2 contro il 94,1) sostanzialmente in linea con il precedente esercizio. L’adr è invece aumentato, passando da 118,7 a 120,3 euro.



“Il Gruppo - conclude Boccato - è solido e, grazie alla sua struttura patrimoniale e organizzativa, possiamo guardare al futuro con l’entusiasmo di sempre e portare avanti alla ripartenza le due nuove aperture a Verona e Roma”.