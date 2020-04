Mentre anche in Italia si sta affrontando la discussione relativa alla cosiddetta fase 2, quella della ripresa delle attività economiche - turismo incluso -, si fa sempre più spazio nell’immaginario dei player di settore uno scenario in cui la sanificazione corretta di una struttura alberghiera potrà essere determinante nell’influenzare la scelta di un hotel rispetto a un altro.

Ecco perché il gruppo di gestione alberghiera Sonders Hotels ha deciso di passare all’azione con ‘Ospitalità Sicura’, un protocollo di best practice per gli alberghi. “In albergo la sanificazione dell’aria e delle superfici rivestirà un ruolo fondamentale - afferma Elvira Agate, coo Sonders Hotels -. La tutela della salute di coloro che vi soggiornano e lavorano imporrà agli alberghi di ripensare i modelli per la pulizia”.

Il protocollo è il risultato di ricerche e analisi avviate da marzo in linea con le normative italiane e con le linee guida dell’Oms. Ecco alcuni degli accorgimenti consigliati da Sonders Hotels.



La sanificazione della camera

Innanzitutto nella camera d’albergo tutte le superfici - compresi il telecomando e la manopola di aerazione - dovranno essere sanificate usando ipoclorito di sodio o perossido di ossigeno. Sarà bene, inoltre, invitare gli ospiti a conservare i prodotti nel proprio beauty case ed eliminare elementi decorativi superflui, oppure provvedere al loro lavaggio a 90 gradi a ogni partenza.

No agli assembramenti

Nelle aree comuni, poi, sarà necessaria la sanificazione costante dei sistemi di condizionamento. Gli accessi dovranno essere contingentati, dopo la misurazione della temperatura corporea. Occorrerà anche la presenza di personale di ausilio formato sulle buone pratiche di contenimento del rischio di diffusione del virus e i clienti dovranno sempre avere a disposizione kit di protezione, erogatori di disinfettanti per le mani e kleenex per evitare il contatto diretto con pulsantiere, maniglie, microfoni e cancelleria.



Attenzione alla privacy

Tutto il personale dovrà ovviamente disporre di mascherina e guanti monouso e tutti gli arredi delle sale, i locali lavanderia gli uffici, il guardaroba e gli spogliatoi andranno sanificati anche più volte al giorno. Sinders Hotels consiglia anche di misurare quotidianamente la temperatura corporea a tutto lo staff, ma attenzione alla privacy: per rispettarla non si dovrà registrare o divulgare a terzi il risultato.



Consulenti e sopralluoghi

Le strutture che decideranno di aderire al protocollo Sonders Hotels saranno accompagnate annualmente da consulenti. “Inoltre - spiega Agate - annualmente Sonders Hotels effettuerà dei sopralluoghi per verificare la corretta applicazione delle best practice, anche mediante l’uso di tamponi, al fine di rilasciare una certificazione che l’hotel potrà spendere anche a livello commerciale”.