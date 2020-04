‘Keep calm e non cancellare’, la campagna social di Federalberghi

Federalberghi invita le persone che avevano già prenotato una vacanza estiva a non cancellare la prenotazione, bensì a cambiare data. Hai prenotato la tua vacanza per questa estate? “Keep calm e Non cancellare”, recita lo slogan della campagna Federalberghi veicolata sui social, riporta HotelMag.

“Alcune persone sono comprensibilmente indecise a causa della situazione di incertezza dovuta all’epidemia Covid-19 – spiega Federalberghi -. Chi ha già programmato la propria vacanza estiva medita sul da farsi. Chi non ha ancora prenotato sta riflettendo. Gli albergatori italiani sono come sempre a disposizione per concordare insieme soluzioni che consentano di organizzare con serenità le vacanze, senza timore di dover incorrere in penalizzazioni se l’evolvere della situazione imponesse di cambiare il proprio programma di viaggio. Consigliamo quindi a chi ha già prenotato di contattare la struttura ricettiva per concordare – se necessario – un eventuale cambio di data. Allo stesso modo – aggiunge l’associazione degli albergatori -, chi non ha ancora prenotato, può contattare la struttura ricettiva ed accordarsi per una soluzione flessibile, che consenta di cambiare le date del soggiorno in caso di necessità. Non c’è ragione di rinunciare alla vacanza! #cambialadata #changethedate”.