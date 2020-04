Federalberghi Campania soddisfatta delle misure varate dalla Regione annunciate dal governatore Vincenzo De Luca.

“I 30 milioni di euro complessivamente stanziati rappresentano un impegno forte e concreto che l’ente regionale ha scelto di assumere in favore di un comparto che dà lavoro a migliaia di persone e contribuisce ad alimentare il Pil campano nella misura di circa il 15 per cento - ha commentato Costanzo Iaccarino (nella foto), presidente di Federalberghi Campania -. Allo stesso modo, il contributo di circa 300 euro al mese previsto per 25mila stagionali impiegati presso strutture alberghiere ed extralberghiere darà respiro a tanti lavoratori ai quali le imprese, alla luce della profonda crisi indotta dal coronavirus, non avrebbero potuto garantire certezze in ordine all’assunzione”.



Secondo Iaccarino, il piano messo a punto farebbe “riferimento ai dati e ai suggerimenti forniti da Federalberghi Campania. Bisogna continuare su questa strada per far sì che la Campania e l’Italia possano mettersi alle spalle questa drammatica parentesi”.