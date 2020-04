Costiera Amalfitana: cinque hotel insieme per sostenere la ricerca di un vaccino contro il covid-19

Gli hotel della Costiera Amalfitana fanno squadra per combattere il coronavirus. Cinque strutture alberghiere (Hotel Santa Caterina, Il San Pietro di Positano, Le Sirenuse, Palazzo Avino) hanno deciso di offrire 40 e-voucher del valore di 5mila euro ciascuno, i cui proventi, riporta positanonotizie.it, andranno a sostegno della ricerca di un vaccino.

Le somme raccolte saranno destinate a IRCCS Fondazione G. Pascale, Fondazione Melanoma e Takis, attualmente al lavoro sulla sperimentanzione di alcune possibili cure per il covid-19, in collaborazione con l’Istituto Spallanzani di Roma.



Oltre a fornire un reale contribuito al finanziamento della sperimentazione e della produzione di un vaccino, gli e-voucher garantiranno un soggiorno di 2 notti da effettuare entro due anni. Per richiederlo (fino a esaurimento) e acquistarlo è necessario contattare direttamente una delle cinque strutture desiderate e seguire le procedure di pagamento richieste.