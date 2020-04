Regno Unito, il Ritz London nelle mani di un fondo del Qatar

The Ritz Hotel London, uno degli indirizzi di lusso simbolo della capitale del Regno Unito, sta per passare di mano. E la causa non sarebbe l’emergenza covid-19, ma controversie ereditarie tra Sir Frederick e David Barclay, gemelli milionari 85enni già proprietari del gruppo The Telegraph.

Ad aggiudicarsi l’albergo, che in passato ha ospitato gli eventi fuori palazzo del Principe Carlo e le riprese di Notting Hill, sarebbe stato un fondo anonimo del Qatar, con un’offerta che, si legge su ilsole24ore.com, si aggira tra 900 milioni e un 1,2 miliardi di euro.



L’annuncio della vendita è arrivato il 27 marzo scorso, insieme alla decisione di chiudere la struttura fino a giugno per la pandemia.



Nella sua lunga storia iniziata nel 1906, l’hotel (parte della collezione The Leading Hotels of the World) ha cambiato proprietà solamente tre volte e non ha mai chiuso un giorno.