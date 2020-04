Retail Together, l'iniziativa solidale a sostegno delle aziende in difficoltà

Aziende del settore hospitality, food&beverage, fashion e gdo: si rivolge a loro il progetto Retail Together, iniziativa solidale lanciata da Retex e ARAD.Digital per supportare i management di diverse aree messe in difficoltà dall'emergenza Covid-19.

Il progetto, che fa parte delle iniziative contenute nel programma di solidarietà digitale del Ministero per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, mette gratuitamente a disposizione di ceo e top manager delle aziende italiane un pool di 20 esperti in specifiche aree di business, per una consulenza finalizzata a individuare possibili strategie per affrontare la crisi.



Si potrà prenotare un appuntamento direttamente sul portale dedicato, scegliendo tra le otto macro-aeree tematiche: corporate, retail, cross channels, product, e-commerce, operations e technology strategy, insieme a internationalization strategy, dedicata al business nel mercato cinese.



