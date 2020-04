ErmesHotels: tariffa prepagata e modificabile per i clienti degli hotel

Si chiama Open Date Deal lo strumento ideato da ErmesHotels per far fronte alla grave crisi di liquidità del segmento alberghiero. La nuova tipologia tariffaria, disponibile su booking engine - e quindi sul sito diretto dell’hotel - consente al cliente di prenotare una data qualunque e prepagarla con uno sconto che sarà deciso dallo stesso hotel.

Voucher in caso di rinuncia

La prenotazione sarà inoltre cancellabile se il cliente non riesca a venire nella struttura nella data scelta per il soggiorno. In questo caso il sistema HermesHotels invierà al cliente un voucher (PromoCode) univoco con l’importo della tariffa piena del soggiorno prenotato e il cliente potrà utilizzarlo entro 12 mesi per scontare l’importo della nuova prenotazione.



“Il confronto con big player della nostra hotellerie (ad esempio Hotel Majestic Roma, Grand Hotel Quisisana, The First Art, Grand Hotel Plaza, l’Hotel Alpi di Roma) – racconta Federico Archiati, BDM ErmesHotels - ha portato il Team Ermeshotels, grazie alla sinergia di tutte le competenze maturate negli anni, a concepire uno strumento di stimolo per il riavvio delle prenotazioni. Il risultato è Open Date Deal, una tariffa promozionale a vantaggio dei clienti e a tutela della strategia di revenue delle strutture. E soprattutto, in modalità prepagata”.