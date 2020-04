Confindustria Alberghi scrive alle Ota: “Fate business con noi, non su di noi”

Chiede trasparenza e rispetto delle regole Confindustria Alberghi in una lettera accorata alle Ota. L’associazione ha deciso di scrivere direttamente ai big del web per trovare una convergenza, in questa fase di emergenza che vede hotel e Ota divisi in tema di commissioni e rimborsi.

“Vogliamo avere dei partner che facciano business con noi, non su di noi – scrive Confindustria Alberghi -. Abbiamo bisogno di rispetto, trasparenza, chiarezza nei contratti, condizioni eque, rispetto delle regole. Un percorso da costruire insieme anche lavorando ad iniziative comuni, che potrebbe partire da una proposta già per i prossimi mesi”.



L’associazione spera in una maggiore collaborazione, nell’obiettivo di far ripartire l'industria turistica tutta. “Apriamo le nostre strutture ai clienti italiani e fissiamo insieme a voi una commissione simbolica che ci permetta di tenere in equilibrio le esigenze di sopravvivenza delle nostre imprese e offrire a chi come noi ha affrontato questi mesi così difficili, la possibilità di ritrovare un po’ di pace e di serenità. Lavorando insieme e facendo dei sacrifice – conclude la lettera -, faremo ripartire il turismo nel nostro Paese”.