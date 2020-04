Str: tasso di occupazione degli hotel a picco, la Cina risale

Il mese di marzo si appresta a chiudere con dati da dimenticare per gli hotel italiani. Secondo l'ultimo aggiornamento di Str, aggiornato alla settimana terminata il 21 marzo, il tasso di occupazione nelle nostre strutture è risultato in flessione del 96% rispetto alla stessa settimana del 2019.

Il dato, in effetti, conferma quanto denunciato da alcune sedi territoriali di Federalberghi, che già a inizio mese segnalavano un tasso di occupazione tra il 15% e il 20%, con tendenza ovviamente all'azzeramento.



Negli altri Paesi mondiali, la Francia è in linea con l'Italia, per la Cina il calo annuo sulla stessa settimana è del 68%, nel Regno Unito del 67%, in Canada del 65%, negli Stati Uniti del 59%. Il report segnala che la Cina inizia già a dare segni di ripresa. A. L.