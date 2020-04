C’è un turismo che prova a ripartire. E lo fa ora, nel pieno della paralisi causata dall’emergenza coronavirus, per rimettere in moto al più presto la macchina dei viaggi e pensare al dopo. È il caso di Sicilia’s Residence Hotel-Art & Spa, struttura che ha scelto di donare voucher gratuiti alla sua community social.

“Fin dal primo decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tutto lo staff ha deciso di rimboccarsi le maniche per riorganizzarsi in fretta e capire cosa si potesse fare per contribuire al rilancio del turismo, una volta superata l’emergenza”, spiega il direttore Alfondo Cerreti.



L'idea

Poi, l’idea: “In questi giorni difficili, abbiamo deciso di fare un regalo a tutti gli utenti che continuano a seguirci ogni giorno sulle fanpage dei nostri social network o che ci chiamano quasi timorosi per parlare un po’ di come potrebbero passare qualche giorno sereno con la famiglia quando tutto sarà finito”.



Tutti i follower possono così scaricare un buono da utilizzare per un soggiorno di una o più notti presso la struttura entro il 30 dicembre 2020. “Al di là del valore economico – racconta Cerreti -, il nostro obiettivo era regalare qualche minuto di serenità, scaricando un voucher ed ipotizzando una vacanza, distogliendosi dai notiziari o dagli aggiornamenti dolorosi che ascoltiamo per tutto il giorno”.



L’iniziativa, ancora attiva sul sito della struttura, ha subito incontrato il favore della community. In poche ore l’albergo ha ricevuto copiose richieste.