Federalberghi Emilia Romagna: “Hotel disponibili per la quarantena”

Anche se colpiti dall’emergenza Covid-19, gli albergatori dell’Emilia-Romagna “sono pronti a collaborare e a trasformare le proprie strutture in luoghi per la quarantena temporanea”. Lo ha assicurato, riporta HotelMag, il presidente Federalberghi Emilia-Romagna, Alessandro Giorgetti, parlando delle difficoltà affrontate dal settore: “Siamo con la testa un metro e mezzo sott’acqua e non sappiamo quando potremo tornare a respirare, ma come è accaduto con il terremoto e con gli immigrati siamo pronti a fare la nostra parte. Non c’è bisogno di parlare di requisizioni”.

“In alcune zone – ha spiegato Giorgetti – le Federalberghi locali hanno già sottoscritto degli accordi con le prefetture o con la Protezione civile perché, qualora ce ne fosse bisogno, possa essere intrapresa anche questa strada”. Per quanto riguarda invece le risposte del Governo alla crisi del comparto, il presidente regionale non ha dubbi: “È fondamentale riconoscere alle aziende un credito d’imposta o un contributo diretto per il mancato incasso. Abbiamo bisogno di misure concrete”.



Ma complicato è anche prevedere il momento in cui il settore potrà lasciarsi alle spalle questo momento nero. “In una fase tanto incerta ogni previsione è azzardata. Noi, però – ha assicurato -, siamo pronti a ripartire. Non abbiamo dimenticato come si fa il nostro mestiere e, anche se gli scenari e i paradigmi dovessero cambiare, siamo sicuri di avere la capacità di adeguarci”.