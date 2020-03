Sandals chiude tutte le strutture fino al 15 maggio

“Mai avremmo potuto immaginare quale impatto l’attuale crisi sanitaria globale avrebbe avuto sul mondo. Ma, ora più che mai, la sicurezza e la salute dei nostri ospiti vengono al primo posto”. Queste la parole con cui Gordon ‘Butch’ Steward, fondatore e presidente di Sandals Resorts International, giustifica la decisione di chiudere tutte le 19 proprietà della catena dal 30 marzo al 15 maggio.

Una decisione difficile, continua, ma che consentirà all’azienda di utilizzare questo tempo sospeso per apportare ulteriori miglioramenti ai resort, “in modo da potervi offrire la migliore esperienza luxury-included possibile, superando ogni vostra aspettativa”.



Un team dedicato, conclude, si occuperà di contattare i clienti per aiutarli a riprogrammare i propri piani futuri.

Se si aggiungono a queste chiusure quelle delle tre proprietà Riu Hotel nel Paese – Riu Palace Jamaica, Riu Negril e Riu Montego Bay - , annunciate a causa della bassa affluenza di visitatori, in Giamaica sono migliaia i lavoratori che resteranno senza reddito.