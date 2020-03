SoloAffitti, alloggi gratuiti per medici e infermieri

SoloAffitti si unisce ad altre realtà della locazione turistica, garantendo supporto al personale sanitario in prima linea nell’emergenza coronavirus. La società, che opera anche nel segmento degli affitti brevi, metterà a disposizione di medici, infermieri, pazienti e loro parenti appartamenti in Lombardia e Piemonte.

Gli alloggi saranno disponibili gratuitamente per un primo periodo e successivamente con contratti a prezzi agevolati.



“Tutti coloro che lavorano negli ospedali, dai medici, agli infermieri, agli addetti alla sanificazione degli ambienti, sono dei veri e propri eroi, costretti a doppi turni, senza quasi la possibilità di riposare - spiega Silvia Spronelli, ceo di SoloAffitti –. Tutto per preservare la salute nazionale. Il minimo che potevamo fare, era aiutarli ad avere un luogo in cui tornare a riposare una volta finite quelle lunghe ore di lavoro, senza che siano costretti a spendere troppo. Il nostro pensiero, poi, è andato anche ai malati, e a chi è stato trovato positivo al Covid19, ma non vuole fare la quarantena a casa propria, rischiando di contagiare anche gli altri membri della famiglia. Speriamo che il nostro gesto possa aiutare molte persone in questa difficile lotta”.