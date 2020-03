Sandals, nessuna penale per i cambi di prenotazione fino a 12 mesi

Sandals ha predisposto la possibilità per i clienti di effettuare cambi nome completi senza penalità sulle prenotazioni interessate dai disagi connessi al coronavirus.

Come riportato da Eturbonews, le prenotazioni interessate possono essere posticipate fino a 12 mesi dalla data originariamente prevista senza il pagamento di alcuna penale.

Sandals provvederà a garantire la tariffa originariamente indicata per ogni specifica prenotazione.

Inoltre, Sandals sottolinea come la compagnia stia effettuando il monitoraggio in tempo reale degli ultimi aggiornamenti dell'Oms e delle autorità sanitarie locali per garantire la corretta attuazione dei protocolli sia nei resort sia all'interno delle abitazioni dove risiedono i membri del personale.