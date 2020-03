Como Hotels and Resorts: un team globale di risposta per fronteggiare il coronavirus

Como Hotels and Resorts ha creato una sezione sul proprio sito aggiornata in tempo reale legata all'emergenza coronavirus: "La nostra priorità - si legge - è il benessere e la sicurezza di tutti i nostri ospiti".

Con il diffondersi della pandemia, il Gruppo ha adottato una serie di precauzioni, "tra cui elevate procedure di pulizia profonda, severi controlli igienici. Abbiamo attivato un team di risposta globale, per garantire la preparazione e la prontezza delle nostre strutture".



Aggiornata anche la policy di cancellazione: chi ha già in essere una prenotazione, può posticiparla a una data successiva entro i prossimi sei mesi oppure chiedere il rimborso entro il 30 settembre 2020. Inoltre tutte le prenotazioni "per nuovi soggiorni entro il 31 dicembre 2020 avranno diritto a modifiche o cancellazioni gratuite". I pagamenti già effettuati in hotel "possono essere dirottati su altre strutture dove si preferisce soggiornare". O. D.