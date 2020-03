Una locanda su un'isola del Maine in premio a uno 'scrittore'

A Swan’s Island, piccolo isolotto del Maine negli Stati Uniti, la locanda Harbour Watch Inn offre l’opportunità di ottenerne la gestione vincendo anche 25 mila dollari, circa 22 mila euro.

Come riportato da La Stampa, l'isola, destinazione estiva famosa per le aragoste, la pesca, la canoa e le escursioni all’aria aperta, è accessibile solo via acqua e c'è un traghetto che parte regolarmente dal molo di Bass Harbor, nel Maine.



Per diventare i nuovi proprietari della locanda Harbour Watch Inn occorre scrivere un saggio di 350 parole in inglese. In palio per il vincitore le chiavi di casa e un fondo per gestire la locanda.



Gestita dalla metà degli Anni Ottanta da Dale Joyce e Jennifer Helman, l'Harbour Watch Inn dispone di due camere standard e due con la cucina e una bella vista sul porto. Al piano superiore, un appartamento ammobiliato con una camera da letto per il nuovo gestore.



“Avremmo potuto mettere la proprietà in vendita, ma volevamo essere un po' più creativi - hanno psiegato i proprietari -. Sponsorizzando questo concorso, speriamo di trasferire la proprietà a qualcuno che ha sempre sognato di possedere una locanda e ha le carte in regola per ottenere successo. La risposta è stata travolgente. Non abbiamo ancora molti saggi inviati, ma un sacco di registrate. Quindi siamo molto fiduciosi di raggiungere il nostro obiettivo”.

Per partecipare c'è tempo fino al 31 marzo: i saggi saranno esaminati da una giuria indipendente di insegnanti e persone che abitano sull’isola.