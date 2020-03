The Britannique Naples: l'hotellerie di lusso non si ferma

Malgrado la difficile situazione, l’hotellerie di lusso mette a segno un nuovo colpo con l’inaugurazione a Napoli del 5 stelle lusso The Britannique Naples.

Come evidenziato dal Sole 24Ore, la struttura, 72 camere, di cui 15 suite e due ristoranti, è il frutto di un’operazione firmata da Palazzo Caracciolo Spa ed è sviluppata con il marchio Hilton Curio.

La società napoletana che fa capo a Costanzo Jannotti Pecci ha rilevato la struttura a fine 2016 e ha avviato i lavori di ristrutturazione un anno dopo. L'intervento ha richiesto un investimento di 30 milioni in totale.



Costanzo Jannotti Pecci ha spiegato “La situazione in Italia è molto difficile, lo diventa ogni giorno di più. Napoli non è ai livelli drammatici delle città del Centro Nord, ma la nostra clientela è internazionale, proprio come la crisi di questi giorni. Abbiamo deciso di trasferire un messaggio di fiducia. E poi occorre essere pronti per ripartire appena la situazione generale sarà migliorata”. Jannotti Pecci è ad di una serie di strutture turistiche che fanno capo a società diverse: Palazzo Caracciolo, le Terme di Telese, le Terme Lucane.