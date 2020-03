CDSHotels, parte la campagna ‘Andrà tutto bene’

“Everything’s gonna be alright”, ovvero “Andrà tutto bene”. Anche CDSHotels fa suo il motto che in questi giorni sta unendo l’industria dei viaggi della Penisola, lanciando una campagna di sensibilizzazione e nuove politiche commerciali per far fronte all’emergenza coronavirus e sostenere le prenotazioni.

Il gruppo permette infatti permette di cancellare gratuitamente la propria prenotazione fino a 21 giorni prima dell'arrivo. “Siamo fiduciosi come italiani, ma soprattutto come imprenditori operanti in Puglia e in Sicilia – dichiara Fioravante Totisco, amministratore unico di CDSHotels - che tutti noi adopereremo le misure precauzionali in merito al Covid-19, così da fermare presto questa emergenza. Ora cerchiamo di mantenere intatti il nostro sorriso e la bellezza che ci circonda e speriamo di avere la possibilità di ospitare presto tanti turisti nei nostri hotel e villaggi”.