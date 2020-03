Nasce Casa Formentera, l’altra faccia del Pacha Group

Il gruppo Pacha, famoso per essere il proprietario di alcuni dei più famosi club del mondo fra i quali il Pacha di Ibiza, lancia un nuovo concept di hotel, completamente differente da quello delle sue attuali due proprietà sull’isola.

Si chiama Casa Formentera e aprirà il prossimo 1 giugno a pochi passi da Platja Migjorn, una delle migliori spiagge d’Europa collocata, appunto, a Formentera.



Il boutique hotel disporrà di sole 16 camere, un ristorante di cucina mediterranea e un’attezione per il wellness. Con un design contemporaneo, Casa Formentera è caratterizzata dall’utilizzo di colori neutri e naturali, con camere dotate di vista sul mare e un assoluto comfort nella cura dei dettagli, come la colazione in camera servita ogni mattina all’interno di un cesto.

La cucina seguirà i ritmi delle stagioni, utilizzando ingredienti locali coltivati in maniera sostenibile e il ristorante ha un concept rilassato, con lunghi tavoli per favorire le relazioni interpersonali.



Inoltre, Casa Formentera ospiterà una serie di eventi culturali nel corso della stagione ed esperienze legate alla natura.