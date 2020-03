DayBreakHotels, l'alternativa della ricettività diurna

In questo periodo di difficoltà sofferta anche sul fronte dell’incoming, il mercato dei soggiorni diurni non ha subito cali evidenti e si evidenzia come un canale di reddito alternativo per gli alberghi. Per questo DayBreakHotels, start-up italiana che ha cambiato la fruizione degli hotel di lusso, lancia iniziative speciali per aiutare gli alberghi che vorranno affiliarsi ad aumentare i propri ricavi.

Trend emergente

La società ha deciso in questo momento particolare di effettuare iniziative speciali per gli operatori della ricettività, hotel e gestori di appartamenti e sta moltiplicando le attività di marketing e promozione sia online che offline per aumentare il flusso di ingressi dei clienti nelle strutture partner e massimizzarne le vendite. Secondo i dati evidenziati da DayBreakHotels, gli italiani non si fermano e continuano a prenotare camere diurne e ristoranti, scegliendo in molti casi, di fare una mini-vacanza in città anziché viaggiare verso mete più lontane.



Una fonte di reddito alternativa

“Stiamo dimostrando anche in questo momento come la vendita di soggiorni e servizi ai clienti diurni rappresenti un’importante fonte di reddito extra per le strutture ricettive: un budget in più nei periodi di alta stagione e un’ancora importante nei periodi di bassa stagione o di crisi” spiega Simon Botto, ceo di DayBreakHotels.